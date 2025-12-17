Росія хоче укласти такий мирний договір, щоб ніколи більше війна не почалася, - Лукашенко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що припинення війни Росії проти України залежить від позиції Трампа та США.

"Тепер дуже багато залежить від позиції Трампа і Сполучених Штатів Америки. Головне, щоб Трамп від цієї позиції не відступив. Він людина з характером, часом імпульсивна. Щоб він не плюнув на це все, рукою не махнув і не пішов убік. Якщо він буде наполегливо рухатися в цьому плані, значить, результат буде. Європейцям нема чого тут галасувати", - сказав він в інтерв'ю Newsmax.



Лукашенко, відповідаючи на запитання: "Як Зеленському і Путіну досягнути миру?" – сказав: "Думаю, що та обстановка, яка складається… підштовхне їх до того, щоб цей мир був".



Він зазначив, що в разі ескалації для Росії не буде добре, оскільки ще більше людейтбудуть втягнуті у війну.



Лукашенко сказав, що будь-яка війна закінчується миром.



"І ця війна закінчиться миром. Що раніше, то менше загине людей", - сказав він.



На думку Лукашенка, Зеленський має розуміти та розуміє, що це може закінчитися тим, що України не буде.



Він знає, яких гарантій хоче Росія.



"Повинні бути гарантії. Росія хоче гарантій, щоб це було назавжди. Я це знаю. Росія хоче укласти такий мирний договір, щоб ніколи більше війна не почалася. У цьому зацікавлена і Україна. Трамп готовий виступити гарантом цього. Все є. Тому треба прискоритися. Тому головне сьогодні – зупинити бійню, щоб не гинули люди. Люди не гинуть – тоді сидіть і домовляйтеся про що завгодно. І територіально, і ще якось. Зробити так, щоб ніхто не був насторожений, що ось ми зупинили конфлікт. Щоб у Росії не було настороженості в цьому плані, треба зробити все, щоб Україна і її армія не переозброювалися в цей час, щоб американці не поставляли туди зброю разом з європейцями", - сказав він.



Лукашенко додав, що більшою мірою Трамп тисне на Зеленського щодо мирної угоди.



"Тому що європейці вплуталися в це, і вони йому нашіптують на вухо, що вони будуть допомагати Зеленському воювати. Нічого вони не допоможуть. У них немає того ресурсу, який є у Сполучених Штатів Америки. І якщо американці від цього відійдуть, ескалації не уникнути. І ось тоді Макрон, Мерц і Стармер зрозуміють свою помилку", - сказав він.

Фото: Белта.