Російська Федерація розпочала новий етап дискредитаційної кампанії проти Європейського Союзу та окремих його держав-членів. Кремль намагається виставити ЄС «ворогом російського народу», порівняючи його з нацистською Німеччиною часів Другої світової війни. Головною метою такої пропаганди є додаткова мілітаризація російського суспільства та підготовка громадян до можливих жертв заради «захисту держави», вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у інтерв’ю Islamic Republic of Iran Broadcasting заявив, що Європа нібито веде «війну проти Росії під нацистським прапором». За його словами, влада Бельгії, Німеччини, Великої Британії, Франції та країн Балтії «відроджує теорію та практику нацизму». Лавров також звинуватив Німеччину у «відродженні мілітаризму» та пов’язав сучасну Фінляндію з Адольфом Гітлером і блокадою Ленінграда. Європейських лідерів він порівняв із Гітлером та Наполеоном Бонапартом, назвавши їх «символами екзистенційної загрози для Росії».

Аналітики підкреслюють, що такі звинувачення відрізняються від пропаганди Кремля щодо «неонацистського режиму» в Україні, яка ґрунтується на вигаданих наративних конструкціях про «геноцид російськомовного населення». «Лавров використовує термін “нацист”, щоб ідентифікувати сучасні європейські країни та їхнє нинішнє керівництво як ворогів російського народу та нагадати радянські наративи про патріотизм — і таким чином підготувати російське населення до більших жертв у прагненні ідеологічного захисту держави протягом невизначеного часу», — зазначають аналітики ISW.

Таким чином, Росія продовжує інформаційну війну проти Європи, використовуючи історичні аналогії та нагнітаючи страх перед «ворогами народу» для легітимізації власних мілітаристських цілей.

