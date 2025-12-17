У Франції обшукали ексгенпрокурора Піскуна у справі Коломойського, - ЗМІ

Державне бюро розслідувань у Франції провело обшуки у колишнього генерального прокурора України Святослава Піскуна в межах розслідування справи щодо олігарха Ігоря Коломойського. Йдеться про підозру в організації замаху на вбивство адвоката Сергія Карпенка у 2003 році. Про це повідомляє Zn.ua.

За даними джерел у слідчих органах, Піскун фігурує у провадженні як особа, яку підозрюють в отриманні неправомірної вигоди за закриття кримінальної справи про замах на вбивство. У цій справі підозрюваним, за версією слідства, був Ігор Коломойський.

Слідчі дії розпочалися 16 грудня на віллі ексгенпрокурора у передмісті Ніцци, де він мешкає разом із родиною. Наступного дня обшуки відбулися також у нотаріуса, який оформлював угоду з придбання Піскуном цієї нерухомості.

Як зазначає видання, під час обшуків у будинку Піскуна було вилучено низку документів. Водночас, за попередньою інформацією, вони не стосуються безпосередньо справи про підозру Коломойському.

Нагадаємо, з вересня 2023 року Ігор Коломойський перебуває під вартою за підозрою у шахрайстві та легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом. У травні 2024 року йому повторно оголосили підозру в організації замовного вбивства юриста Сергія Карпенка у 2003 році.

За версією слідства, Коломойський нібито замовив убивство Карпенка з мотивів помсти. Адвокат супроводжував угоду з продажу підприємства «Дніпроспецсталь», а також брав участь у корпоративному конфлікті навколо акцій заводу. Слідство вважає, що олігарх намагався через юриста домогтися анулювання рішень загальних зборів акціонерів.