«Два світи» Євгена Хмари та виконавиці ODARA у Києві: музика, що підтримує і об’єднує

У Києві відбулися концерти «Два світи» піаніста й композитора, амбасадора Благодійного фонду молодіжної ініціативи «Надія» Євгена Хмари та виконавиці, його дружини ODARA. Концертна програма прозвучала у супроводі симфонічного оркестру, хору, рок-бенду та DJ. Особливим акцентом вечора став виступ українського хлопчика — зірки світового цирку Дмитра Онищенка. Під час концерту Євген Хмара вперше представив формат музичної терапії та анонсував камерний сольний проєкт «рояль і глядач».

«Чотири тисячі люблячих, щирих, відкритих сердець, які точно звучали в унісон. Для мене грудневі шоу не про гру на фортепіано, не про концерт, а про дещо більше. Я знаю, що віра здатна зцілювати. А відкриті серця наближати нас до омріяної мети. Хай Україна переможе і на нашій землі настане мир. Дякую кожному та кожній! Дякую Силам Оборони», — підкреслив Євген Хмара.

Також зі сцени він звернувся до глядачів зі словами про війну, людську стійкість і важливість підтримки тих, хто сьогодні захищає Україну та працює в умовах постійної небезпеки — військових і медиків. Композитора привітали співзасновниця Благодійного фонду молодіжної ініціативи «Надія» Віта Присяжнюк та волонтер Олексій Сологуб, подякувавши за послідовну співпрацю та підтримку гуманітарних ініціатив фонду.

Євген Хмара з перших місяців повномасштабної війни долучився до діяльності Благодійного фонду молодіжної ініціативи «Надія» як амбасадор. У межах цієї співпраці він регулярно виступає з концертами у військових шпиталях і лікарнях, зокрема у прифронтових регіонах, підтримує поранених військовослужбовців та медиків, які працюють у надскладних умовах, проводить благодійні аукціони під час своїх виступів.

Голова наглядової ради Благодійного фонду молодіжної ініціативи «Надія» Валерій Дубіль наголосив на значенні цієї співпраці: «Євген Хмара — приклад людини й артиста, який не відмежовується від реальності війни. Його участь у гуманітарних місіях, концертах для поранених військових і медиків поблизу лінії зіткнення — це не разові акції, а системна робота. У військових шпиталях і лікарняних палатах музика Євгена Хмари лікує, а на міжнародній арені — стає потужним голосом України у світі».