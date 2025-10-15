Примусову евакуацію змушені розпочати на Харківщині

14 жовтня на засіданні Ради оборони Харківської області ухвалили рішення про примусову евакуацію сімей із дітьми із низки населених пунктів. Рішення ухвалили через активізацію бойових дій на Куп’янському напрямку. Евакуація охопить три громади області, повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Евакуація стосуватиметься:

27 населених пунктів Великобурлуцької громади,

6 — Вільхуватської,

7 — Шевченківської.

Загалом у більш безпечні місця планують вивезти 601 дитину з 409 сімей.

За словами Синєгубова, рішення пов’язане із загостренням безпекової ситуації на Куп’янському напрямку, де тривають активні бойові дії. «Закликаємо родини з неповнолітніми зберегти життя і виїхати з небезпечних територій», — наголосив очільник області.

Для переселення вже визначені маршрути евакуації та місця тимчасового проживання. Евакуйованим родинам нададуть допомогу в: оформленні статусу ВПО, отриманні виплат і гуманітарної підтримки, забезпеченні житлом і базовими потребами.

Як повідомляло раніше ForUa, за три роки Україна дала житло лише 63 ВПО.