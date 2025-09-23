﻿
За три роки Україна дала житло лише 63 ВПО

За 3,5 роки війни держава забезпечила житлом лише 63 ВПО, хоча за цей час надійшло 528,9 тисяч запитів, повідомляє "Економічна правда".

Лише у 2022 році виплати на проживання ВПО обійшлися бюджету в 53,5 млрд грн.

Уряд розгорнув компенсаційні програми через житлові сертифікати (видатки з початку великої війни становлять 17,8 млрд грн), оплату безоплатного розміщення (3,8 млрд грн), міжнародні проєкти (зокрема HOPE на $224 млн) та окремі інвестиції у соціальне орендне житло (позика ЄІБ – €200 млн).

Нагадаємо, квартали без дахів та вікон: кожен четвертий житловий будинок столичної Солом’янки пошкоджений через атаки РФ.

