На Львівщині солдати замість служби клали бруківку та встановлювали пам’ятники

Працівники ДБР викрили заступника командира однієї з військових частин на Львівщині, який замість служби відправляв військовослужбовців виконувати приватні роботи.

Солдати клали бруківку, робили ремонт у будинку заступника командира військової частини та навіть встановлювали пам'ятники на могилах, повідомляє ДБР.



Заступник командира "допомагав" знайомому підприємцю, який скаржився, що немає робітників для укладання бруківки.



За його проханням командир "виділив" кількох військових, які фактично працювали на підприємця. Упродовж березня – вересня 2025 року ці військові, отримуючи грошове забезпечення у частині, укладали бруківку на кількох об’єктах у межах Львівської області



Роботи виконувалися на замовлення територіальних громад, з якими підприємець мав укладені договори.



Сума завданої шкоди державному бюджетові через відсутність військових на службі наразі встановлюється судово-економічними експертизами.



Під час своєї відпустки заступник командира залучав трьох підлеглих до ремонту власного будинку на Вінниччині, також вони встановлювали пам'ятники на могилах його батьків.



Посадовець перешкоджав виконанню наказу вищого командування щодо відправлення одного із військовослужбовців у район бойових дій, підбурюючи його до самовільного залишення частини.



Заступнику командира повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України — перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень.

Досудове розслідування триває.



Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у понад 1 млн. грн. Його також відсторонено від посади.

Нагадаємо, офіцер ЗСУ відправив бійців продавати шаурму на Донеччині.

Фото: ДБР.