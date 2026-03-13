﻿
Війна

Військові вкрали понад 14 мільйонів на будівництві фортифікацій на Дніпропетровщині

Військові вкрали понад 14 мільйонів на будівництві фортифікацій на Дніпропетровщині

Офіс генпрокурора повідомив про розкриття у Дніпропетровській області корупційних схем під час будівництва оборонних рубежів.

"Одна військова частина. Дві схеми. П'ятеро підозрюваних. Понад 14 млн грн збитків державі", - повідомив генпрокурор Руслан Кравченко.

У 2024 році посадовці військової частини разом із цивільними спільниками організували закупівлі матеріалів для фортифікацій за завищеними цінами.

Підконтрольні підприємства отримували прямі договори, а ціни у них завищували приблизно на 20% від ринку. Бюджетні кошти перераховували на рахунки компаній, після чого гроші переводили у готівку або легалізували.

Матеріали для оборонних позицій фактично закуповували значно дешевше.

Один із епізодів організував командир військової частини у званні полковника. Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України.

Лише за два місяці (травень-червень 2024 року) державі, за даними правоохоронців, було завдано 7,3 млн. грн. збитків.

В іншому епізоді брали участь начальник групи державних закупівель військової частини, офіцер цієї групи, його дружина та цивільний арбітражний керуючий. Вони привласнили ще близько 6,7 млн. грн.

Трьом підозрюваним уже обрано запобіжні заходи, ще один – перебуває в лікарні. Слідство триває.

Перевіряється причетність інших посадовців та можливі розкрадання на десятки мільйонів гривень.

 

 Автор: Галина Роюк

Теги:

військовіДніпропетровська областьОГПУфортифікації
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Погода 13 березня: подекуди потепліє до +20
Суспiльство 13.03.2026 06:23:08
Погода 13 березня: подекуди потепліє до +20
Читати
У Оззі Осборна народилася внучка, яку назвали на честь дідуся
Культура 13.03.2026 00:02:03
У Оззі Осборна народилася внучка, яку назвали на честь дідуся
Читати
53-річний киянин замовив вбивство колишньої тещі
Надзвичайні події 12.03.2026 23:32:14
53-річний киянин замовив вбивство колишньої тещі
Читати

Популярнi статтi