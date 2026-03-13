Військові вкрали понад 14 мільйонів на будівництві фортифікацій на Дніпропетровщині

Офіс генпрокурора повідомив про розкриття у Дніпропетровській області корупційних схем під час будівництва оборонних рубежів.

"Одна військова частина. Дві схеми. П'ятеро підозрюваних. Понад 14 млн грн збитків державі", - повідомив генпрокурор Руслан Кравченко.



У 2024 році посадовці військової частини разом із цивільними спільниками організували закупівлі матеріалів для фортифікацій за завищеними цінами.



Підконтрольні підприємства отримували прямі договори, а ціни у них завищували приблизно на 20% від ринку. Бюджетні кошти перераховували на рахунки компаній, після чого гроші переводили у готівку або легалізували.



Матеріали для оборонних позицій фактично закуповували значно дешевше.



Один із епізодів організував командир військової частини у званні полковника. Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України.



Лише за два місяці (травень-червень 2024 року) державі, за даними правоохоронців, було завдано 7,3 млн. грн. збитків.



В іншому епізоді брали участь начальник групи державних закупівель військової частини, офіцер цієї групи, його дружина та цивільний арбітражний керуючий. Вони привласнили ще близько 6,7 млн. грн.



Трьом підозрюваним уже обрано запобіжні заходи, ще один – перебуває в лікарні. Слідство триває.

Перевіряється причетність інших посадовців та можливі розкрадання на десятки мільйонів гривень.