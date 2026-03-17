У Полтаві затримали працівника ДПСУ, який збив жінку на переході

У Полтаві працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали військовослужбовця Державної прикордонної служби України (ДПСУ) з Волинської області, який скоїв смертельну дорожньо-транспортну пригоду. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За версією слідства, 16 березня близько 21:00 прикордонник, перебуваючи у відпустці, на власному авто під’їхав до пішохідного переходу, змінив напрямок руху та виїхав на зустрічну смугу.

На той час дорогу переходила група людей. Авто наїхало на жінку, яка йшла останньою. Вона померла в авто швидкої допомоги.

На місце події прибули працівники ДБР та розпочали першочергові слідчі дії. Попередня перевірка засвідчила, що водій був тверезим.

Фігуранта затримали. Нині вирішують питання про повідомлення йому про підозру за ч. 2 ст. 286 ККУ "Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого".

У разі доведення вини йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

