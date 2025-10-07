Офіцер ЗСУ відправив бійців продавати шаурму на Донеччині

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо посадовця однієї з військових частин Донеччини, який відправив підлеглих працювати на його родину.

Бійці продавали вуличну їжу в Покровському районі Донеччини. Обвинувальний акт скеровано до суду, повідомляє ДБР.



Протягом майже двох років заступник начальника підрозділу змушував двох військовослужбовців виконувати будівельні та господарські роботи у своєму домогосподарстві. Вони звели та обслуговували кіоск із продажу шаурми, який належав дружині офіцера. Жінка фактично керувала їхньою «службою» - розподіляла обов’язки та контролювала заробіток.



Замість виконання бойових завдань солдати готували та продавали їжу, при цьому щомісяця отримуючи повне грошове забезпечення, у тому числі виплати за нібито участь у бойових діях.



Через це державі завдано збитків на понад 4 млн. гривень.



Офіцеру інкримінують зловживання службовим становищем та пособництво в ухиленні військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом обману, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 КК України).



Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.



Окремо до суду скеровано обвинувальні акти щодо двох військовослужбовців, які виконували незаконні вказівки свого командира. Вони обвинувачуються в ухиленні від несення військової служби шляхом обману (ч. 4 ст. 409 КК України).

Фото: ДБР.