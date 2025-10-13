Легенда футболу Зінедін Зідан назвав єдиного футболіста, який його вражає

Колишній півзахисник "Ювентуса", "Реала" та збірної Франції, а також екстренер мадридського "Реала" Зінедін Зідан назвав ім'я єдиного футболіста, який наразі справляє на нього найбільше враження. Цим гравцем виявився молодий вінгер "Барселони" та збірної Іспанії, Ламін Ямаль.

В інтерв'ю виданню La Gazzetta dello Sport легендарний француз не приховував свого захоплення грою юного таланта.

"Хто з гравців мені подобається? Незалежно від позиції на полі, є один футболіст, який мене вражає, коли торкається м’яча — це Ямаль", — заявив Зідан.

Особливо Зідан відзначив виступ Ямаля в одному з ключових матчів минулого сезону.

"У матчі проти "Інтера" в минулому сезоні в Лізі чемпіонів на "Сан-Сіро" він робив усе сам", — навів слова Зідана італійський спортивний таблоїд.

Нагадаємо, що в тому розіграші Ліги чемпіонів "Барселона" не змогла пройти міланський "Інтер" за сумою двох зустрічей (6:7) і завершила свою участь у турнірі, не діставшись до фіналу. Проте, як бачимо, гра молодого вінгера залишила незабутнє враження навіть у такого гранда світового футболу, як Зінедін Зідан.

