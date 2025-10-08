Роналду офіційно став першим футболістом-мільярдером

Кріштіану Роналду увійшов в історію як перший футболіст-мільярдер. Чистий капітал 40-річного футболіста оцінили у 1,4 млрд доларів, повідомляє Bloomberg.

Основним поштовхом до цього став контракт із саудівським клубом “Аль-Наср”, підписаний у 2023 році. Його вартість перевищує 400 млн доларів і забезпечує спортсмену найвищу середню річну зарплату у світовому спорті.

Окрім цього, доходи в Саудівській Аравії не оподатковуються, а угода включає додаткові привілеї – частку в капіталі клубу та доступ до приватного літака.

Протягом понад двох десятиліть Роналду грав за топові європейські клуби – “Манчестер Юнайтед”, “Реал Мадрид” і “Ювентус”, а також заробляв на рекламних контрактах із брендами Nike та Armani.

ForUA нагадує, у червні Кріштіану Роналду підписав новий дворічний контракт з клубом Al-Nassr, який, за даними британського таблоїда The Sun, став найбільшим в історії спорту. Загальна сума угоди, включно з бонусами та преференціями, може перевищити 624 мільйони доларів.

