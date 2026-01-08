Сергій Ребров готує сюрприз

У складі національної збірної України напередодні вирішальних матчів за вихід на Чемпіонат світу може з’явитися новий гравець. За даними медіаресурсів, головний тренер «синьо-жовтих» Сергій Ребров уважно спостерігає за виступами 22-річного півзахисника Максима Брагару.

Футболіст, який належить київському «Динамо» і на правах оренди захищає кольори житомирського «Полісся», став одним із відкриттів поточного сезону УПЛ. Його універсалізм — здатність якісно грати як на фланзі, так і в центрі поля — робить його привабливим кандидатом для головної команди країни.

Статистика та вплив на гру

Показники Брагару в першій половині сезону підтверджують його високу форму:

Матчі: 14 офіційних поєдинків.

Результативні дії: 4 забиті м’ячі та 3 асисти.

Турнірне становище: Завдяки активності хавбека «Полісся» наразі посідає третю сходинку в Прем’єр-лізі, маючи 30 очок після 16 турів.

Шлях до Мундіалю

Можливий виклик Брагару виглядає логічним, оскільки житомирський клуб поступово стає одним із базових для національної збірної. Для гравця це шанс долучитися до підготовки до надважливого матчу проти Швеції, який відбудеться 26 березня у Валенсії.

У разі успіху в поєдинку зі шведами, 31 березня Україна змагатиметься за путівку на Чемпіонат світу з переможцем пари Польща — Албанія. Перемога у фіналі плей-оф дозволить нашій збірній вийти у груповий етап Мундіалю, де на суперників уже чекають Нідерланди, Японія та Туніс.

Вирішальний іспит

Ключовим моментом для прийняття остаточного рішення тренерським штабом стане відновлення чемпіонату після зимової паузи. 21 лютого «Полісся» зіграє на виїзді проти ковалівського «Колоса». Саме цей матч 17-го туру УПЛ має стати остаточним аргументом для Сергія Реброва щодо включення молодого таланту до офіційної заявки збірної на березневі ігри.