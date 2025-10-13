﻿
Надзвичайні події

Одещина у вогні: російські дрони знову вдарили по цивільних

В Одеській області триває ліквідація масштабної пожежі, що спалахнула внаслідок російської атаки безпілотниками на цивільні об’єкти. Площа займання перевищила 5 тисяч квадратних метрів.

Як повідомив голова Одеської ОВА, вночі ворог знову атакував цивільну інфраструктуру регіону. Попри ефективну роботу сил протиповітряної оборони, декілька безпілотників влучили у складські приміщення. «Ворог знову атакував цивільну інфраструктуру Одещини. Попри активну роботу ППО та збиття ворожих безпілотників, унаслідок атаки зафіксовано влучання по об’єктах цивільного призначення. Виникла масштабна пожежа на площі понад 5 000 м²», — повідомив очільник області.

За даними ДСНС, займання охопило склади з текстильною продукцією — тканинами, одягом, пакувальними матеріалами, а також швейним обладнанням. Вогонь повністю знищив один автомобіль. «Ліквідацію наслідків атаки ускладнювало велике пожежне навантаження та відсутність протипожежного водопостачання на об’єкті. Вогнеборці організували безперебійну подачу води з вододжерел поруч розташованих об’єктів», — повідомили у відомстві.

До ліквідації залучено 56 рятувальників і 16 одиниць техніки, а також пожежні підрозділи КЗ "ЦБГ Авангард", Нацгвардії та добровольців. Роботи з гасіння тривають.

У результаті атаки постраждала одна людина.

Як повідомляло раніше ForUa, МАГАТЕ зафіксувало обстріли біля ЗАЕС.

 

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

ДСНСОдещинавійна в Українідронова атакаобстріл Одещинимасштабна пожежа
