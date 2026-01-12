Небезпечна дружба: коли штучний інтелект стає катастрофою для мозку

Дедалі частіше у суспільстві зростає занепокоєння щодо взаємодії людей із чат-ботами штучного інтелекту. Зокрема, у медіа почали з’являтися повідомлення про психічні зриви та випадки самогубств після спілкування з такими системами, повідомляє The Guardian.

Видання зазначає, що в науковій спільноті з’явився термін «психоз, спричинений штучним інтелектом», який описує марення, параною або дисоціацію після взаємодії з чат-ботами. Так, половина підлітків спілкується з такими системами кілька разів на місяць, а кожен третій відчуває задоволення від розмови з чат-ботом не менше, ніж від спілкування з реальними друзями. Один із випадків, за повідомленням видання, завершився самогубством підлітка після кількох місяців взаємодії з чат-ботом.

Водночас дослідники наголошують, що правильне використання ШІ може приносити користь. Парасоціальні зв’язки — односторонні емоційні взаємодії з відомими особами, вигаданими персонажами або чат-ботами — у більшості випадків є нормальними і не призводять до патологій. Вчені відзначають, що ШІ відрізняється від предметів або тварин здатністю імітувати людську мову та відтворювати думки й почуття користувача, що інколи може вводити людей в оману.

Серед переваг використання ШІ називають боротьбу з самотністю та підтримку психічного здоров’я. Зокрема, чат-боти можуть зменшувати відчуття ізоляції, що є фактором ризику передчасної смерті, а терапевтичні моделі ШІ показали до 30% зниження симптомів тривоги у пацієнтів. Для людей із Синдромом дефіциту уваги та гіперактивності, аутизмом чи дислексією генеративні моделі допомагають структурувати інформацію та автоматизувати рутинні завдання.

Науковці наголошують, що досліджень щодо впливу ШІ на психіку наразі небагато, і вони перебувають на ранніх етапах. Це створює вакуум, у якому комерційні компанії можуть зловживати технологією.

Як повідомляло раніше ForUa, Україна піднялася на 14 сходинок у світовому рейтингу розвитку ШІ.