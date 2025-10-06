﻿
Надзвичайні події

МАГАТЕ зафіксувало обстріли біля ЗАЕС

МАГАТЕ зафіксувало обстріли біля ЗАЕС

Співробітники Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) зафіксували серію обстрілів у районі Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС).

Про це МАГАТЕ повідомила на своїй сторінці у соцмережі X.

В офіційній заяві гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі йдеться, що у районі околиць ЗАЕС зафіксовано кілька серій вхідних і вихідних обстрілів.

За даними агентства, обстріли сталися за 1,25 км від периметра станції.

– Дві серії влучили в 1,25 км від периметра станції. Обстріли збільшують ризики ядерної безпеки на ЗАЕС, яка вже майже два тижні не має зовнішнього електропостачання, – йдеться у дописі.

ForUA нагадує, на ЗАЕС нещодавно стався блекаут, спричинений діями РФ.

Глава МЗС України Андрій Сибіга заявляв, що росіяни проклали 200 км ліній електропередач, готуючись до спроби захопити Запорізьку АЕС, під’єднати її до енергомережі та запустити знову.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

обстрілизаесмагатевійна в Україніагресія рф
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

2000 років історії:у Франції знайдено унікальні дерев'яні таблички та ремесла римської доби (Фото)
Культура 06.10.2025 15:33:52
2000 років історії:у Франції знайдено унікальні дерев'яні таблички та ремесла римської доби (Фото)
Читати
Одеситів попередили про смертельну небезпеку
Екологія 06.10.2025 15:12:49
Одеситів попередили про смертельну небезпеку
Читати
На Київщині викрито адвокатів, які "продавали" ухилення від мобілізації
Столиця 06.10.2025 14:51:45
На Київщині викрито адвокатів, які "продавали" ухилення від мобілізації
Читати

Популярнi статтi