Протести в Ірані перетворилися на масову різанину

Кількість людей, які загинули внаслідок жорстокого придушення масових протестів в Ірані, зросла щонайменше до 466 осіб. За інформацією американської організації Human Rights Activists News Agency (HRANA), ще близько 2,6 тисячі осіб були затримані. Реальні масштаби протестів і жертв можуть бути значно більшими, однак їх складно оцінити через масштабне блокування інтернету та телефонного зв’язку в країні, повідомляє Reuters.

Масові демонстрації охопили десятки іранських міст на тлі глибокої економічної кризи, високої інфляції, дефіциту базових товарів і зростання соціального напруження. Найзапекліші сутички між протестувальниками та силовиками зафіксовані в Тегерані, західних регіонах країни та провінції Белуджистан.

Згідно з даними NetBlocks, безперервне відключення інтернету в Ірані триває понад 60 годин, а рівень національного підключення впав приблизно до 1% від звичайного. Правозахисники наголошують, що інформаційна ізоляція створює пряму загрозу життю громадян. Водночас державне телебачення Ірану визнає втрати серед сил безпеки, однак не повідомляє про загиблих демонстрантів, дедалі частіше називаючи учасників протестів «терористами».

Син поваленого у 1979 році шаха Ірану Реза Пахлаві, який перебуває у вигнанні в США, закликав іранців продовжувати протести та виходити на вулиці у вихідні. Він також запропонував використовувати старий іранський прапор із левом і сонцем як символ повернення громадських просторів народу.

Тим часом іранська влада погрожує подальшим посиленням репресій. Генеральний прокурор Мохаммад Мовахеді Азад заявив, що учасників протестів і тих, хто їм допомагає, можуть визнати «ворогами Бога» і покарати смертною карою. Начальник національної поліції Ахмад-Реза Радан повідомив про «значні арешти» координаторів протестів, зокрема активних користувачів соцмереж.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий підтримати протестувальників у разі подальших репресій, підкресливши, що Сполучені Штати перебувають у «бойовій готовності».

Як повідомляло раніше ForUa, Іран попередив президента США, що будь-яка атака Вашингтона призведе до того, що Тегеран завдасть удару у відповідь.