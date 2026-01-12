﻿
З приходом Трампа представники ЄС ще більш безпорадні, ніж були досі, - Фіцо

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо звинуватив ЄС у бездіяльності.

Фіцо заявив, що сьогодні ЄС переживає жахливу кризу, яку раніше ніколи не переживав, і виживуть у ній тільки ті, хто буде сильним. Він поскаржився, що ЄС не здатний приймати ефективних рішень, щоб вийти з цієї кризи.

"Зверніть увагу, Європейський Союз єдине, що вміє, це ненавидіти росіян. Це якість, яка є досконалою. Але, на жаль, Європейський Союз не зміг нічого зробити. Конкурентоспроможність падає. Ми не здатні домовитися всередині і не можемо домовитися про спільну оборону. Всі тільки дивляться в бік Сполучених Штатів Америки", - сказав Фіц.

Він додав, що з приходом президента США Дональда Трампа представники ЄС ще більш безпорадні, ніж були досі.

Фіцо запевнив, що сильна Словаччина боротиметься за ЄС, і намірів виводити країну з ЄС він не має.

Фото: скріншот.

 Автор: Галина Роюк

