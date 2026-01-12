﻿
Енергетика

Захист не встояв: чому ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 досі в руїнах після атаки РФ

Захист не встояв: чому ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 досі в руїнах після атаки РФ

Київські ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 залишаються у критичному стані після масованого обстрілу балістичними ракетами, що стався минулого тижня. Про це повідомив народний депутат, член Комітету з питань енергетики та ЖКП Сергій Нагорняк.

За словами парламентаря, масштаби руйнувань на об'єктах енергетичної інфраструктури настільки значні, що фахівцям досі не вдалося повернути їх до роботи.

Ефективність захисту під питанням

Окрему увагу Нагорняк приділив питанню захисту стратегічних об'єктів. Він зазначив, що споруджені раніше захисні конструкції не змогли стримати удар балістики.

Ключові тези з заяви нардепа:

  • Відновлювальні роботи тривають, проте терміни запуску залишаються невизначеними.

  • Захисні споруди на об'єктах виявилися неефективними проти прямих влучань балістичних ракет.

  • Ситуація з енергопостачанням регіону залишається напруженою через втрату потужностей цих ТЕЦ.

Наразі енергетики працюють у цілодобовому режимі, щоб стабілізувати систему, проте дефіцит генерації змушує застосовувати обмеження для споживачів.

Нагадаймо, раніше стало відомо загрозу масованого удару та морози до -20°C: нардеп Нагорняк попередив про складний тиждень для енергетики.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

ТЕЦобстрілзахисні спорудиТЕЦ-6Сергій НагорнякТЕЦ -5
