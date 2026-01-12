Лондон готує для України ракети, здатні досягти Москви

Велика Британія офіційно підтвердила наміри розробити та передати Україні балістичні ракети в межах проєкту Nightfall. Міністерство оборони Великої Британії вже шукає національні компанії, які зможуть зайнятися проєктуванням, розробкою та постачанням перших трьох ракет. Орієнтовна вартість контракту становить 9 мільйонів фунтів стерлінгів, повідомляє Daily Mail.

Міністр оборони Британії Джон Гілі під час нещодавнього візиту до Києва підтвердив плани Лондона щодо створення та передачі Україні балістичних ракет Nightfall. За його словами, Україна має право не лише на захист від російських атак, а й на можливість завдавати ударів у відповідь.

Гілі також нагадав про нічну атаку РФ 9 січня, коли його потяг був змушений здійснити екстрену зупинку через масований обстріл України. Тоді в Києві внаслідок ракетного удару загинули четверо людей. «Це було серйозне нагадування про шквал ракет і безпілотників, якими Росія атакує українців у морозну погоду. Ми не можемо цього терпіти і маємо намір надати Україні сучасне озброєння для опору», — заявив міністр.

Вперше про проєкт Nightfall стало відомо в середині 2025 року. Тоді британський уряд оголосив про пошук компаній, здатних упродовж 9–12 місяців створити ракету з дальністю польоту понад 500 кілометрів та бойовою частиною не менше 200 кілограмів. У грудні 2025 року було опубліковано офіційний тендер на її розробку.

