На Київщині запустили мобільні «Вагони незламності» від Укрзалізниці

Через складну ситуацію в енергосистемі після російських атак, у містах Васильків, Бровари та Бориспіль запрацювали додаткові пункти підтримки на базі залізничних вагонів. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Допомога у мобільному форматі

Спільний проєкт з «Укрзалізницею» покликаний підтримати мешканців під час тривалих відключень світла. Кожен такий «Вагон незламності» здатний одночасно прийняти близько 50 людей. У пунктах можна зігрітися, зарядити гаджети та скористатися зв'язком.

«Перші такі пункти вже працюють у Броварах, Борисполі та Василькові. Один вагон може одночасно допомогти близько 50 мешканцям», — зазначив Олексій Кулеба.

Поточна ситуація в області

Попри відсутність стабільного електропостачання, ситуація в регіоні залишається контрольованою:

Критична інфраструктура: Усі ключові об'єкти працюють від резервних джерел живлення.

Побутові умови: В оселях мешканців є тепло та вода.

Зв'язок та послуги: Працюють мобільний зв’язок, інтернет, аптеки, магазини та банківські установи.

Масштаби відновлювальних робіт

Наразі на Київщині без світла залишаються понад 60 тисяч споживачів у 158 населених пунктах. Енергетики та ремонтні бригади продовжують працювати у цілодобовому режимі, щоб якнайшвидше повернути живлення.

Окрім нових мобільних вагонів, у містах продовжують діяти стаціонарні пункти незламності. У разі погіршення ситуації влада готова оперативно розгортати додаткові точки допомоги.