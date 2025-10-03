В одеського правоохоронця знайшли автомобілів на 3 мільйони

Працівники ДБР виявили у правоохороця з Одеси ряд активів, набутих необгрунтовано.

"ДБР у співпраці з НАЗК встановило, що упродовж 2021 року правоохоронець набув активи з ознаками необґрунтованості, оформивши їх у тому числі на близьких осіб. Серед них: Lexus ES 250, 2016 року випуску, ціна за договором — 750 000 грн; Mercedes-Benz GLK 220 CDI, 2011 року випуску, ціна за договором — 425 156 грн; Mercedes-Benz GLE 350D, 2017 року випуску, ціна за договором — 838 500 грн (при мінімальній ринковій вартості 1 676 900 грн)", - повідомляє ДБР.



За матеріалами ДБР та НАЗК Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала позов до ВАКС про стягнення в дохід держави необґрунтованих активів правоохоронця та його близьких осіб.

