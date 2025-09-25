В Одесі поліція викрила рієлторів, які продавали житло померлих

В Одеській області поліція викрила організовану злочинну групу, яка спеціалізувалася на двох масштабних схемах шахрайства: заволодінні квартирами померлих одеситів та отриманні банківських кредитів під заставу неіснуючої нерухомості.

Ключові фігуранти та організація

Організував злочинну діяльність 49-річний директор агентства нерухомості. Для реалізації схем він залучив до групи рієлторів, нотаріусів, державного реєстратора, а також «фахівців» із виготовлення підроблених документів. Загалом повідомлено про підозру дев’ятьом фігурантам.

Схема 1: Продаж квартир померлих

Зловмисники шахрайським шляхом заволодівали квартирами одеситів, які померли, не залишивши законних спадкоємців.

Організатор отримував інформацію про нерухомість. Після перевірки реєстрів, виготовлялися підроблені документи на фіктивних спадкоємців. Частина документів нібито була видана на території російської федерації, щоб ускладнити перевірку в Україні. Нотаріус відкривала спадкові справи та реєструвала право власності на неіснуючих осіб. Квартири продавалися спочатку підставним особам, а потім – пересічним добросовісним покупцям.

У такий спосіб шахраї заволоділи шістьма квартирами загальною вартістю понад 7 мільйонів гривень.

Схема 2: Кредити під заставу фіктивних квартир

Друга схема стосувалася отримання кредитів у банках під заставу неіснуючих квартир, зареєстрованих на фіктивних осіб. До цієї групи увійшли колишній працівник банку та спільники, обізнані з процедурою погодження іпотечних кредитів.

Зловмисники реєстрували фіктивні квартири на підставних осіб, яким виготовляли підроблені паспорти та довідки про доходи. З цими документами зверталися до банків за програмою «Житло в кредит». Отримані кошти на придбання нерухомості передавалися організатору, який розподіляв їх між учасниками.

За цією схемою зловмисники заволоділи коштами банків на суму понад 5,7 мільйона гривень.

Суд та покарання

Наразі дев’ятьом фігурантам повідомлено про підозру у низці тяжких злочинів, зокрема шахрайстві в особливо великих розмірах, підробленні та використанні документів, несанкціонованому втручанні в автоматизовані системи та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

Максимальне покарання за ці злочини передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави (максимальна – 12 мільйонів гривень) та домашнього арешту. На нерухоме майно, що стало об’єктом злочинного посягання, накладено арешт.

Слідство триває.

Нагадаймо, раніше ми повідомляли, що в Києві 6-річний хлопчик спалив гіпермаркет.