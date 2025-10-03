Негода в Одесі пошкодила майже 500 багатоповерхівок та 300 приватних осель

В місті продовжується ліквідація наслідків стихії.

"Рятувальні, комунальні та енергетичні служби працюють цілодобово. Провів координаційну нараду з місцевою владою, обласною адміністрацією, ДСНС та долученими службами", - сказав віце-прем'єр з відновлення України Олексій Кулеба.



За його словами, комісії вже розпочали обстеження житлового фонду для подальших компенсацій постраждалим.



На сьогодні зафіксовано майже 800 пошкоджених домівок - це близько 500 багатоповерхівок та 300 приватних будинків. Люди продовжують звертатися із заявами про пошкодження.



Наразі роботи з відкачування води тривають на 38 локаціях у приватному секторі. Вже відведено близько 900 тисяч кубометрів води, вивезено 147 тонн сміття, розібрано 13 пошкоджених конструкцій.

"Захисні споруди також повертають у готовність. Воду викачали вже з усіх затоплених укриттів, зараз вони просушуються та готуються для використання", - повідомив віцепрем'єр.



Частина Одеси досі залишається без електропостачання, проте енергетики працюють над відновленням. Водночас водо- та газопостачання функціонують у штатному режимі.



В області відкрито понад 200 "Пунктів незламності", де мешканці можуть зігрітися та підзарядити телефони.



До ліквідації наслідків залучено майже 3 тисячі людей і близько 660 одиниць техніки, додатково прибули підрозділи з інших регіонів.

Нагадаємо, трагедія в Одесі: потужна злива забрала життя родини з п’яти осіб.

Фото: ДСНС.