Трагедія в Одесі: потужна злива забрала життя родини з п’яти осіб

30 вересня Одесу накрила потужна злива, яка спричинила масштабні підтоплення і забрала життя щонайменше восьми мешканців міста.

Найстрашніший випадок — загибель родини з п’яти осіб у провулку Сергія Ейзенштейна. Вони мешкали на цокольному поверсі будинку. Коли приміщення затопило, люди опинилися у пастці й не змогли вибратися. Серед жертв — двоє чоловіків, двоє жінок та дівчинка приблизно 8 років.

Речниця ДСНС Одеської області Марина Аверіна розповіла: «Їх накрила хвиля, і вони не змогли вибратися. Ціла сім’я загинула».

Крім того, стихія забрала життя ще трьох жінок, яких накрило водою просто на вулиці. Потужна течія понесла їх дорогою, шансів врятуватися не було.

Рятувальники всю ніч працювали у підтоплених районах: евакуйовували людей, відкачували воду, допомагали дістатися безпечних місць. «Місцями вода була вище грудей, туди ми доставляли людей в евакуаційні автобуси», — зазначила Аверіна.

Найбільше постраждала саме Одеса, хоча підтоплення зафіксували і в Чорноморську. У місті діяв «червоний» рівень небезпеки: зупинився громадський транспорт, школи та садочки перевели на дистанційне навчання.

Наразі особи загиблих встановлюються, рятувальники продовжують працювати на місцях стихійного лиха.

