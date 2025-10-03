Амтсердам висунув нову перепону на шляху України до ЄС

Нідерланди не підтримують ініціативу глави Європейської ради Антоніу Кошти щодо скасування принципу одноголосності на користь кваліфікованої більшості голосів у питаннях вступу України до ЄС, повідомляє DW із посиланням на прем’єра Нідерландів Діка Схоофа.

За словами Схоофа, майбутнє України в Євросоюзі можливе лише за дотримання принципу одноголосності, і будь-які зміни мають бути схвалені всіма державами-членами. «Майбутнє Молдови та України — в ЄС, але змінювати правила — це не той шлях, яким слід іти», — наголосив прем’єр.

Він додав, що Нідерланди проти відмови від права вето навіть за умови, що це прискорить вступ України, та продовжують дотримуватися Копенгагенських критеріїв. За словами Схоофа, реальний спосіб просування переговорів — посилення тиску на Угорщину, яка блокує рух вперед.

«В очах Зеленського кожна затримка означає, що Європейський Союз трохи віддаляється», — зазначив прем’єр. Він додав, що вже пояснив свою позицію українському лідеру і планує повторити це кілька разів найближчим часом.

Раніше президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що Україна успішно провела ключові реформи для вступу до ЄС. Наступне рішення щодо руху вперед тепер на стороні Євросоюзу.

