Орбан закликав лідерів європейських країн не витрачати кошти на Україну

Прем'єр-міністр Віктор Орбан звернувся із закликом до лідерів європейських країн виконати три пункти для посилення конкурентоспроможності. Зокрема, порадив не надсилати гроші в Україну, адже війна шкодить економікам країн. Про це він повідомив у соцмережі Х.

Так, угорський політик виступив із різкою критикою намірів надати фінансування Україні, адже це "шкодить економіці та бізнесу".

Він рекомендував країнам Європейського Союзу (ЄС) виконати такі умови для зміцнення економіки та посилення конкурентоспроможності:

зупинити війну;

не витрачати кошти на Україну;

знизити ціни на енергоносії.

"Зустріч лідерів ЄС: у центрі уваги — європейська конкурентоспроможність. Потрібно зробити три речі: Досягти миру. Війна блокує зростання та шкодить економіці. Витрачайте гроші з розумом. Не надсилайте гроші в Україну, якщо вони потрібні вдома. Зменшення витрат на енергоносії. Високі ціни стримують розвиток нашого бізнесу", — йдеться у дописі.

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан також заявив, що вступ України до Євросоюзу не принесе миру, а спричинить війну у Європі. Він виступив із різкою критикою намірів ЄС прийняти Україну до складу об'єднання у 2027 році. Угорський лідер назвав таку стратегію прямою загрозою суверенітету своєї країни та спробою усунути чинний уряд у Будапешті. На думку політика, Брюссель ігнорує позицію угорських громадян задля реалізації військових планів.

ForUA нагадує, що в Politico писали, що Європейський Союз розробляє стратегію "зворотного розширення", яка дозволить Україні приєднатися до блоку вже наступного року. План передбачає надання Києву місця за столом переговорів до повного завершення внутрішніх реформ, що має закріпити інтеграцію країни в Європу та стати частиною майбутньої мирної угоди.

Також нагадаємо, що Європарламент за терміновою процедурою підтримав пакет пропозицій, покликаних надати підтримку Україні у вигляді кредиту у розмірі 90 млрд євро на 2026 та 2027 роки. Кошти можна буде витратити на два ключові напрямки.