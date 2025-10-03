Переговори заморожені: українську делегацію попросили не летіти до Вашингтона

Переговори між Україною та США щодо військової допомоги та співпраці у сфері дронів тимчасово заморожені через шатдаун уряду США. Українську делегацію попросили не летіти до Вашингтона, а сотні тисяч федеральних службовців відправлені у примусову відпустку через відсутність угоди щодо держбюджету, повідомляє The Telegraph. Це поставило під загрозу як переговори про постачання американської зброї, так і масштабний контракт щодо обміну технологіями безпілотників, який міг би сягати мільярдів доларів.

Джерела в уряді України зазначають, що зупинка роботи Пентагону, Держдепартаменту та Білого дому уповільнює усі майбутні проєкти, відтак Київ втрачає важливий час.

Зміна позиції колишнього президента США Дональда Трампа, який заявив про здатність України повернути всі території, та заклик Володимира Зеленського надати крилаті ракети «Томагавк», наразі не можуть реалізуватися через урядовий шатдаун.

Українські та міжнародні гуманітарні організації попереджають, що на тлі активності російських атак зрив переговорів може стати серйозним ударом для обороноздатності України.

Як повідомляло раніше ForUa, втрати США від шатдауну вже сягають $15 млрд щотижня.