Український військовий здався в полон, але його вбили пострілом упритул

У районі села Свято-Покровське на Донеччині російський військовий розстріляв українського захисника, який подав сигнал про готовність здатися. Про інцидент повідомили 10-та окрема гірсько-штурмова бригада та Офіс генерального прокурора.

За даними Офісу генпрокурора, російські сили зайшли до приватного сектору поблизу Свято-Покровського. На відео, оприлюдненому російськими ресурсами, видно: український військовий виходить із напівзруйнованого будинку з піднятими руками, чітко демонструючи намір здатися.

Попри це, російський окупант із засідки відкрив вогонь. Поранений захисник намагався сховатися, але окупант добив його черговим пострілом з автомата.

У бригаді пояснили, що ворог проник у позиції українських сил, скориставшись погодними умовами. Там наголосили: у момент, коли боєць підняв руки, за міжнародним гуманітарним правом він отримав статус особи, яка більше не бере участі в бойових діях, а отже — не може бути атакованою.

Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Про цей випадок раніше повідомляв моніторинговий проєкт DeepState.