Вашингтон і Київ намагаються зблизити позиції перед можливим новим раундом переговорів із РФ

Спецпосланець президента США Стів Віткофф і секретар РНБО України Рустем Умєров оприлюднили спільну заяву після зустрічі української та американської делегацій у Маямі 5 грудня. Вони підтвердили, що переговори щодо мирного плану триватимуть 6 грудня, повідомляє Радіо Свобода.

У заяві зазначено, що протягом двох днів Віткофф і Джаред Кушнер провели зустріч із Умєровим та начальником Генштабу ЗСУ Андрієм Гнатовим, зосередившись на просуванні «реалістичного і дієвого шляху» до тривалого й справедливого миру в Україні. Це вже шоста зустріч сторін за два тижні.

Українська делегація наголосила, що Київ наполягає на такому врегулюванні, яке гарантує незалежність, державний суверенітет, безпеку громадян і забезпечує стабільну основу для демократичного розвитку. Переговорники також обговорили результати нещодавньої зустрічі американських представників із Росією та можливі кроки, які здатні наблизити завершення війни.

Сторони узгодили рамки майбутніх домовленостей у сфері безпеки й обговорили засоби стримування, необхідні для підтримання стійкого миру. У документі наголошується, що реальний поступ можливий лише за умови готовости Росії до деескалації й припинення вбивств.

Окремим блоком сторони розглянули «Програму майбутнього розвитку» — комплексне бачення післявоєнної відбудови України, економічні ініціативи та довгострокові проєкти. Україна і США підкреслили, що припинення вогню та реальні кроки до деескалації є ключовими для запобігання новій агресії та запуску повноцінного плану відновлення.

Як повідомляв раніше радник ОП і член делегації Олександр Бевз, метою візиту українських представників до США було отримання інформації про результати поїздки Віткоффа та Кушнера до Москви й реакцію президента Дональда Трампа на попередні обговорення.

Переговори спецпосланців США з Владіміром Путіним у Москві завершилися 2 грудня без погодження параметрів мирної угоди. Помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що компромісу наразі немає, хоча окремі американські ідеї виглядають прийнятними. Згодом Путін підтвердив, що російська сторона не підтримала частину пунктів американського плану, і довелося детально обговорювати кожну позицію.

Очільник МЗС України Андрій Сибіга назвав ці переговори позитивними для мирного процесу. За його словами, США запросили українську делегацію для продовження консультацій найближчим часом.

Оновлена Стратегія національної безпеки США, яку адміністрація Дональда Трампа презентувала наприкінці листопада, стала важливим контекстом для нинішніх переговорів. У документі Вашингтон декларує курс на нормалізацію відносин із Росією та зменшення власної участи у європейських справах, роблячи акцент на перерозподілі глобальних пріоритетів. Такий підхід уже викликає занепокоєння серед європейських партнерів України, які побоюються послаблення американського впливу на континенті та зміни позиції США щодо російсько-української війни. Саме в цьому середовищі тривають інтенсивні контакти між Києвом і Вашингтоном.