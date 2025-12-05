Адміністрація Трампа ухвалила нову стратегію нацбезпеки: серед пріоритетів НАТО, РФ та війна в Україні

Білий дім опублікував оновлену стратегію національної безпеки – документ на 33 сторінках є офіційним поясненням світогляду Дональда Трампа щодо зовнішньої політики Сполучених Штатів. Видання Politico проаналізувало документ.

Згідно з новою стратегією, президент Дональд Трамп має намір посилити військову присутність США в Західній півкулі для боротьби з міграцією, торгівлею наркотиками та зростанням ворожих сил у регіоні.

Оновлена стратегія національної безпеки США

У документі зазначається, що безпека кордонів є основним елементом національної безпеки Сполучених Штатів.

Стратегія Трампа свідчить про те, що нарощування військової присутності США у Західній півкулі не є тимчасовим явищем. Зокрема, передбачається більша присутність берегової охорони та ВМС для контролю морських шляхів, запобігання нелегальній міграції, зменшення торгівлі людьми та наркотиками.

Адміністрація Трампа прагне відновлення та оновлення духовного та культурного здоров’я Америки. У стратегії багато приділено Латинській Америці, Карибському басейну та іншим сусідам США.

Оновлена стратегія контрастує зі стратегіями попередніх адміністрацій, які зазвичай надавали пріоритет протистоянню великим державам, як-от Росія та Китай, або боротьбі з тероризмом.

Стратегія національної безпеки передбачає відновлення балансу торгівлі Америки з Китаєм.

Стратегія також зазначає, що США хочуть запобігти війні в Індо-Тихоокеанському регіоні — це натяк на напруженість у регіоні, зокрема між Китаєм та такими союзниками США, як Японія та Філіппіни.

— Ми також будемо дотримуватися нашої давньої декларативної політики щодо Тайваню, що означає, що США не підтримують жодних односторонніх змін статусу-кво в Тайванській протоці, — йдеться в документі.

Про Україну

В оновленій стратегії національної безпеки наголошується, що основним інтересом США є проведення переговорів про швидке припинення воєнних дій в Україні та зменшення ризику конфронтації Росії з іншими країнами Європи.

Видання Politico зазначає, що загалом у Дональда Трампа критичних зауважень на адресу Москви дуже мало.

Натомість найжорсткіші зауваження він залишає для країн-союзниць США в Європі. Білий дім, використовуючи дещо завуальовані формулювання, критикує європейські зусилля щодо стримування ультраправих партій, називаючи такі кроки політичною цензурою.

– Адміністрація Трампа перебуває в суперечці з європейськими чиновниками, які мають нереалістичні очікування щодо війни [в Україні], перебуваючи в нестабільних урядах меншості, багато з яких порушують основні принципи демократії, щоб придушити опозицію, — йдеться в стратегії.

Основні пункти стратегії

США вважають пріоритетом припинення війни в Україні;

США хочуть, щоб НАТО перестали сприймати як блок, що безкінечно розширюється;

США хочуть відновлення стабільності в Європі та стратегічної стабільності з Росією;

Європа має сама відповідати за власну оборону;

адміністрація США конфліктує з частиною європейських чиновників, які порушують демократичні норми;

США не вважають Близький Схід центром своєї зовнішньої політики;

Індо-Тихоокеанський регіон — головне поле майбутніх геополітичного та економічного фокусу;

США планують обмежити торгівлю з Китаєм лише нестратегічними товарами.

Стратегія національної безпеки є першим із низки важливих документів з питань оборони та зовнішньої політики, які має оприлюднити адміністрація Трампа.

Після терактів 11 вересня стратегія першого терміну Джорджа Буша-молодшого була зосереджена на боротьбі з ісламським тероризмом. Команда Байдена провела більшу частину першого року, працюючи над стратегією, яку довелося переписати після того, як Росія напала на Україну.