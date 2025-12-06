Військова омбудсменка критикує поліцію за бездіяльність під час мобілізації

Військова омбудсменка Ольга Решетилова розкритикувала роботу української поліції щодо мобілізації, наголосивши, що військовослужбовці територіальних центрів комплектування (ТЦК) не мають права затримувати військовозобов’язаних, це функція поліції. Про це вона сказала в етері Радіо Свобода (проєкт Свобода Live).

«Якщо ми говоримо про адміністративне затримання, то це функція Національної поліції, яка складає протокол, повідомляє про безоплатну правову допомогу, і уповноважені державою адвокати надають консультації військовозобов’язаним», – пояснила Решетилова.

Вона додала, що законодавство для цієї системи розроблене разом із громадянським суспільством, і територіальні центри комплектування не повинні займатися затриманням або доставленням осіб, бо «не в цьому законодавчому полі».

Військова омбудсменка зазначила, що ветерани у ТЦК часто реагують емоційно на безвідповідальність чи провокації, але саме поліція має брати на себе відповідальність. Відповідаючи на питання про смерть військовослужбовця ТЦК у Львові, Решетилова наголосила, що їй невідомі всі деталі, проте поліція часто самоусувається і ховається за спинами ТЦК.

За даними Офісу генпрокурора, 3 грудня під час перевірки документів у Львові між військовими ТЦК і 30-річним львів’янином стався конфлікт. Чоловік завдав ножового поранення ветеранові АТО Юрію Бондаренку, який згодом помер у лікарні. Франківський районний суд Львова 5 грудня обрав підозрюваному Григорію Кедруку запобіжний захід у вигляді 60 діб тримання під вартою без права на заставу. Справу розслідують за статтею про умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого.