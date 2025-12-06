﻿
Суспiльство

ЮНЕСКО внесла три об’єкти Харкова до списку культурних цінностей під посиленим захистом

ЮНЕСКО внесла три об’єкти Харкова до списку культурних цінностей під посиленим захистом

Три харківські пам’ятки архітектури та історії внесли до Міжнародного списку культурних цінностей під посиленим захистом. Про це 5 грудня повідомила пресслужба Харківської обласної військової адміністрації.

До списку потрапили Успенський собор, Покровська церква та Будинок, у якому працював театр “Березіль” під керівництвом Леся Курбаса (Харківський академічний український драматичний театр).

Рішення ухвалили на 20-му засіданні Комітету ЮНЕСКО із захисту культурних цінностей у разі збройного конфлікту. Пам’ятки, внесені до списку, отримують найвищий рівень охорони відповідно до другого протоколу Гаазької конвенції 1954 року. Загалом в Україні тепер 46 об’єктів із посиленим міжнародним захистом.

У повідомленні ОВА підкреслили, що Україна стала першою державою світу, яка активно застосовує механізм посиленого захисту під час війни, створюючи важливий прецедент у міжнародній практиці.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ЮНЕСКОзахистХарківУспенський соборПокровська церква
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Єврокомісія оштрафувала соцмережу X на €120 млн за порушення вимог прозорости
Свiт 05.12.2025 18:48:28
Єврокомісія оштрафувала соцмережу X на €120 млн за порушення вимог прозорости
Читати
На етнічних українських теренах Словаччини запрацювало Генконсульство України
Свiт 05.12.2025 18:32:18
На етнічних українських теренах Словаччини запрацювало Генконсульство України
Читати
Нардепи не підвищили зарплати військовослужбовцям, але збільшили видатки на свою діяльність
Суспiльство 05.12.2025 18:05:37
Нардепи не підвищили зарплати військовослужбовцям, але збільшили видатки на свою діяльність
Читати

Популярнi статтi