ЮНЕСКО внесла три об’єкти Харкова до списку культурних цінностей під посиленим захистом

Три харківські пам’ятки архітектури та історії внесли до Міжнародного списку культурних цінностей під посиленим захистом. Про це 5 грудня повідомила пресслужба Харківської обласної військової адміністрації.

До списку потрапили Успенський собор, Покровська церква та Будинок, у якому працював театр “Березіль” під керівництвом Леся Курбаса (Харківський академічний український драматичний театр).

Рішення ухвалили на 20-му засіданні Комітету ЮНЕСКО із захисту культурних цінностей у разі збройного конфлікту. Пам’ятки, внесені до списку, отримують найвищий рівень охорони відповідно до другого протоколу Гаазької конвенції 1954 року. Загалом в Україні тепер 46 об’єктів із посиленим міжнародним захистом.

У повідомленні ОВА підкреслили, що Україна стала першою державою світу, яка активно застосовує механізм посиленого захисту під час війни, створюючи важливий прецедент у міжнародній практиці.