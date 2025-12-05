﻿
Свiт

Німецькі студенти масово протестують проти можливого призову на військову службу

Федеральна студентська конференція закликала школи звільнити учнів від занять, аби вони могли долучитися до протестів проти запровадження обов’язкової військової служби. Водночас частина навчальних закладів відмовилася підтримувати ініціативу та попередила: учні, які залишать уроки заради протестів, отримають позначку про прогул без поважної причини.

У п’ятницю, 5 грудня, у Берліні відбулися масштабні демонстрації молоді, невдоволеної планами уряду щодо повернення призову. Протести зібрали студентів і школярів з різних міст.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, коментуючи ситуацію в парламенті, схвально висловився про активність молоді. Він заявив, що протестувальники «вчиняють чудово» та демонструють зацікавленість і розуміння того, що поставлено на карту. Пісторіус відмовився їх критикувати.

5 грудня Бундестаг ухвалив масштабну реформу армії. Вона передбачає збільшення чисельності війська до 260 тисяч військовослужбовців і розширення резерву ще на 200 тисяч. До 2035 року Німеччина має бути спроможною мобілізувати близько 460 тисяч людей у разі кризи чи війни.

Реформа включає низку етапів. З липня 2027 року всі юнаки, починаючи з народжених у 2008 році, зобов’язані пройти медичну комісію. Щороку її проходитимуть приблизно 300 тисяч молодих людей. Уже з 2026 року хлопці, які досягли 18 років, повинні будуть заповнювати анкету й відповідати на запитання про свою фізичну підготовку та бажання служити.

Якщо запланованих показників комплектування війська не вдасться досягти, уряд може запровадити «призов за потребою». Остаточне рішення має ухвалити Бундестаг. У такому випадку молодь можуть відбирати за жеребом або за іншою процедурою, щоб забезпечити армію необхідною кількістю військових.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

НімеччинапротестиФРНпризовбундесвер
