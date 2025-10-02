Економічна бомба: втрати США вже сягають $15 млрд щотижня

Адміністрація президента Дональда Трампа попередила про можливі масові звільнення федеральних працівників у найближчі дні після того, як часткове призупинення фінансування уряду (шатдаун) стало реальністю. Директор Бюджетного управління (OMB) Расс Воут у закритому телефонному брифінгу повідомив представникам республіканців у Палаті представників, що адміністрація може почати масові скорочення «за день або два», повідомляє Politico.

За даними видання, Воут і представники Білого дому відмовляються переводити або перекидувати кошти між програмами, а також напрацьовують план єдиної республіканської відповіді на шатдаун, мета якої — посилити тиск на демократів і покласти всю відповідальність за припинення роботи уряду на опонентів. Республіканці в Сенаті тим часом прагнуть залучити кількох демократів, щоб ухвалити тимчасове фінансування, яке тимчасово завершило б протистояння.

У супровідному меморандумі, на який посилається Politico, американські економічні радники попереджають про значні збитки: близько 15 млрд доларів потенційного втрати ВВП щотижня, доки триває шатдаун. Якщо припинення роботи триватиме місяць, за оцінками, це може додатково призвести до близько 43 тисяч безробітних. У меморандумі також наголошується на тому, що близько 1,9 млн федеральних цивільних службовців опиняться у неоплачуваній відпустці або будуть працювати без заробітної плати; приблизно 80% із них зосереджені у столичному регіоні.

Раніше цього тижня низка відомств уже отримала вказівки готуватися до скорочень та оцінювати, які посади можуть бути тимчасово припинені або закриті. Це - нетиповий крок, який відрізняється від практики попередніх адміністрацій під час шатдаунів.

Білий дім і республіканські лідери звинувачують демократів у навмисному блокуванні тимчасових заходів через вимогу включення до фінансування норм щодо податкових кредитів за Законом про доступне медичне страхування (Obamacare). Офіційні представники адміністрації стверджують, що позиція демократів нібито відкриває шлях до розширення доступу до медичного страхування для осіб, які перебувають в США нелегально — формулювання, яке адміністрація використовує, щоб обґрунтувати жорсткі кроки й покласти провину за наслідки шатдауну на опонентів.

Палата представників і Сенат у найближчі дні планують проводити голосування над альтернативними тимчасовими заходами. Республіканська тактика поки що полягатиме в тому, щоб використати адміністративні кроки (меморандуми, призупинення окремих програм, підготовку до звільнень) для підвищення політичного тиску. Якщо інструменти адміністрації реалізують швидко, десятки й сотні тисяч робочих місць можуть опинитися під загрозою в найкоротший термін. Економісти попереджають: чим довше триватиме припинення роботи, тим сильнішими будуть вторинні ефекти для приватного сектор

Як повідомляло раніше ForUa, Конгрес США не зміг узгодити законопроєкт про фінансування, що спричинило так званий шатдаун.