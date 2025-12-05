Єврокомісія оштрафувала соцмережу X на €120 млн за порушення вимог прозорости

Європейська комісія наклала на соціальну мережу X, що належить американському мільярдеру Ілону Маску, штраф у розмірі 120 млн євро за порушення правил прозорости, передбачених Регламентом ЄС про цифрові послуги (DSA).

"Синя галочка" як функція, що вводить в оману

За оцінкою Єврокомісії, система верифікації у вигляді «синьої галочки» на платформі X вводить користувачів в оману, адже її перетворили на платну опцію замість підтвердження особи власника акаунта.

Також у Брюсселі заявили, що рекламна бібліотека X не забезпечує належного рівня прозорости, а науковці не отримують доступу до даних, які за законом мають бути відкритими.

Інші розслідування проти X тривають

Окрім завершеного провадження, що завершилося штрафом, Єврокомісія продовжує кілька інших розслідувань. Вони стосуються ефективності дій соцмережі щодо протидії незаконному контенту та боротьби з маніпуляціями інформацією.

Регламент про цифрові послуги дозволяє накладати штрафи до 6% від глобального річного обороту компанії. Обіг X оцінюється у кілька мільярдів євро, тоді як загальний оборот бізнесів Ілона Маска значно вищий.

У Брюсселі пояснюють: штраф — пропорційний

Віцепрезидентка Єврокомісії Генна Вірккунен заявила, що розмір штрафу є пропорційним змісту, тяжкості та тривалості порушень. Вона відмовилася розкривати точну формулу розрахунку, посилаючись на принцип пропорційности: «Це не можна звести до простої економічної формули».

Напруга між ЄС і США зростає

Як зазначає видання Politico, рішення Брюсселя посилить напруженість у відносинах між ЄС і США щодо регулювання технологічних компаній. У Вашингтоні неодноразово критикували європейський DSA, прирівнювали його до цензури та погрожували відповідними митними обмеженнями на європейські товари.

Напередодні віцепрезидент США Джей Ді Венс назвав такі штрафи «атакою на американські компанії».

«Циркулюють чутки, що Єврокомісія оштрафує X на сотні мільйонів доларів лише за те, що платформа не бере участі в цензурі. ЄС має підтримувати свободу слова, а не нападати на американські компанії через божевільні претензії», — написав Венс у X.

Єврокомісія: це не цензура, а прозорість

У Єврокомісії наполягають: регламент не має жодного стосунку до цензури, а лише зобов’язує великі онлайн-платформи забезпечувати прозорість своїх алгоритмів, реклами та процесів модерування.