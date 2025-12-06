Свідок на суді: окупанти замінували тіла двох розстріляних українських військовополонених на Курщині

5 грудня у Шевченківському районному суді Києва відбулося засідання у справі російського військового Владіміра Іванова, якого обвинувачують у розстрілі двох українських військовополонених на Курщині у січні 2025 року. Під час засідання допитали першого свідка — українського військового, який служив разом із загиблими Іваном Кондратюком і Віктором Ляпотою та споряджав їх на останнє бойове завдання.

Свідок уточнив, що один із загиблих був зв’язківцем, інший — гранатометником. Він розповів, що після розстрілу бійці ССО виявили тіла замінованими, що унеможливило їхню евакуацію. За словами свідка, тіла лежали обличчям донизу на животі, між ними була відстань приблизно 15 метрів, а російські загарбники залишалися в засідці не менше 8 годин після розстрілу.

Українські воїни ССО замінували підходи до тіл, і вже 10 січня в цьому районі відбувся бій. Під час судового допиту свідок детально описав ці події, підтверджуючи обставини злочину російських військових.

Владімір Іванов — полонений військовий 40-ї окремої бригади морської піхоти ЗС Російської Федерації. Іванов (позивний "Ярий") разом з трьома іншими російськими військовими з позивними "Білий", "Бум" та "Лебідь" за наказом командира "Рязань" 9 січня 2025 року з автоматів Калашникова розстріляли двох українських військовополонених з 241-ї окремої бригади тероборони ЗСУ.

Розстріл стався у лісі на південний схід від села Гуєво Суджанського району Курської області.

У січні 2025 року ССО взяли Іванова разом із іншими росіянами в полон. Йому інкримінують правопорушення за частиною 1 статті 28 та частиною 2 статті 438 КК України (воєнний злочин, поєднаний з умисним вбивством, вчинений групою осіб). Іванову загрожує довічне увʼязнення.

Як повідомляє "Суспільне", 53-річний Іванов народився у Севастополі, а проживав у місті Озьорськ Челябінської області РФ. За словами підозрюваного, у грудні 2024 року його призвали до лав російської армії. Після двотижневих навчань його підрозділ відправили у Курську область.

Перед першим судовим засіданням 29 серпня Іванов заявив, що визнає свою провину, розкаюється та не має заперечень щодо обвинувачення.