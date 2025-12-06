﻿
Війна

Масований російський удар по енергетиці: вісім областей під атакою

У ніч проти 6 грудня російська армія завдала масованого комбінованого удару дронами та ракетами по енергетичних об’єктах у восьми областях України. Про це повідомило Міністерство енергетики.

Під атаками опинилися об’єкти генерації, розподілу та передачі електроенергії у Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській областях. У шести регіонах — Одеській, Чернігівській, Київській, Харківській, Дніпропетровській і Миколаївській — залишаються знеструмлені споживачі.

Київська область зазнала масованої атаки дронами й ракетами. Поранені троє людей, пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема у Фастові є руйнування на території залізничного вокзалу та моторно-вагонного депо.

У Чернігові та області під ударами опинилися об’єкти критичної інфраструктури і цивільний об’єкт, про що повідомили рятувальники.

У Дніпропетровській області фіксували кілька пожеж і значні руйнування. У Дніпрі зайнялися будівлі після обстрілу, серед пошкодженого — приватний будинок. У Зеленодольській громаді влучання припало на інфраструктуру, у Павлограді горіли гараж і господарська споруда, а в Нікополі постраждав 11-річний хлопчик. Вранці російська ракета вдарила по Дніпровському району: поранені двоє чоловіків 37 та 65 років і 75-річна жінка, зруйнований один будинок, ще близько десятка — пошкоджені, знищено також два гаражі.

У Луцьку, за даними міського голови Ігоря Поліщука, загорілися продуктові склади після удару.

Атака вплинула й на рух поїздів: «Укрзалізниця» повідомила про тимчасове зупинення приміських рейсів у напрямках Житомира та Василькова, а також скасування курсування між Черніговом і Славутичем.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

енергетикарашисти
