Зеленський затвердив рішення про те, що бойові бригади отримуватимуть гарантоване щомісячне поповнення

Заступник голови Офісу президента полковник Павло Паліса заявив, що рішення Ставки Верховного головнокомандувача щодо гарантованого щомісячного поповнення було очікуваним для більшости бойових бригад. Про це він повідомив у своєму дописі в Телеграмі.

Паліса пояснив, що йдеться про новий підхід до розподілу мобілізованих між військовими частинами ще до початку базової підготовки. За його словами, система має бути справедливою, рівномірною та передбачуваною, а кожна бригада на лінії зіткнення щомісяця отримуватиме визначену кількість новобранців.

Він зазначив, що «ручних рішень» у процесі стане менше, натомість запрацює чітка модель, яка дозволить командирам планувати відновлення особового складу та організовувати навчання. Паліса також повідомив, що 37 бойових бригад уже мають право проводити базову військову підготовку самостійно, і ці можливості планують розширювати.

У тих підрозділах, де власної навчальної інфраструктури поки немає, підготовка відбуватиметься в навчальних центрах та батальйонах армійських корпусів, але за обов’язкової участи інструкторів бригад.

Паліса наголосив, що новий підхід забезпечить прогнозованість, допоможе формувати навчальні цикли та підвищить стійкість лінії бойового зіткнення. Він додав, що разом з Генеральним штабом та командирами триває робота над деталями впровадження системи, яка має бути чесною, однаковою для всіх і реально підтримувати підрозділи на передовій.