Нова стратегія США підштовхує Польщу до більшої оборонної самостійности

Бюро національної безпеки Польщі вважає, що оновлена Стратегія національної безпеки США відкриває для Варшави додаткові можливості, але водночас вимагає від неї більшої самостійності у сфері оборони. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на RMF FM.

У четвер Сполучені Штати опублікували нову стратегію — базовий документ, який визначає пріоритети американської зовнішньої політики та безпекових підходів. У ньому наголошується, що політика Вашингтона щодо Європи має зосередитися на поверненні стратегічної стабільности у відносинах із Росією, передачі європейським країнам більшої відповідальности за власну оборону та запобіганні подальшому розширенню НАТО.

У швидкому аналізі Бюро нацбезпеки Польщі зазначено, що документ фактично передбачає докорінну зміну глобального підходу Сполучених Штатів. Аналітики вважають, що він підсилює стратегічну вагу регіону, до якого належить Польща, створюючи для неї нові шанси, але й вимагаючи більшої автономности у військовій сфері.

У записці також підкреслюється, що Центральна та Східна Європа нині демонструє вищий рівень стабільности та рішучости в питаннях власної безпеки. Стратегія США пропонує посилювати країни регіону через економічну взаємодію, продаж озброєнь, політичне партнерство, а також культурний та освітній обмін.

У новій стратегії США викладено світогляд президента Дональда Трампа "Америка понад усе". Вона сигналізує про відхід від традиційної глобальної ролі Вашингтона на користь більшої уваги до Латинської Америки та міграції і містить різку критику давніх союзників у Європі.

У документі зазначено, що США підтримуватимуть діячів і політичні партії, які виступають проти політичних позицій ЄС, зокрема щодо міграції.