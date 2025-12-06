﻿
Свiт

Син Трампа став вдесятеро багатшим після обрання батька президентом

Ерік Трамп став вдесятеро багатшим після того, як його батько Дональд Трамп повернувся до Білого дому. Зараз його статки оцінюються в 400 млн доларів, що більше, ніж у будь-кого з його братів і сестер, повідомляє Forbes.

Більшість статків – це частка в American Bitcoin, компанії, яка продукує і зберігає криптовалюту. Його 7,3% компанії оцінюються приблизно в 160 млн доларів.

Ще одна криптовалютна компанія World Liberty Financial принесла Еріку Трампу приблизно 135 мільйонів доларів. У поєднанні з кількома іншими новими активами, ці два криптопідприємства збільшили чистий капітал Еріка в десять разів порівняно з тим, що він мав до повернення його батька до Білого дому.

У коментарі Forbes син президента США  заперечив оцінку, але відмовився пояснити, чому.

Початкове джерело доходу Еріка – робота в Trump Organization – принесла йому зарплату в розмірі майже 3 млн доларів і накопичення понад 30 млн доларів у вигляді ліквідних активів.

Його чистий капітал доповнюють акції на суму понад 5 мільйонів доларів в Dominari Holding, непрозорій фінансовій компанії з офісами в Trump Tower, яка сприяла багатьом останнім проєктам Еріка та його старшого брата.

З обранням Дональда Трампа президентом США Ерік отримав вигоду від відновлення інтересу іноземних країн до угод з Trump Organization. Минулого року він заробив приблизно 3,2 мільйона доларів від нових ліцензійних угод у Дубаї, Саудівській Аравії та В’єтнамі.

Очікується, що фінансові звіти його батька за цей рік покажуть ще більший приплив коштів завдяки нещодавно оголошеним угодам у Катарі, Індії, Румунії та на Мальдівах. Forbes оцінює вартість ліцензійного та управлінського бізнесу Еріка приблизно в 34 млн доларів.

 

 Автор: Сергій Ваха

СШАгрошікриптовалютаДональд ТрампЕрік Трамп
