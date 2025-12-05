Командування Сухопутних військ ЗСУ обіцяє відреагувати на масові порушення прав військових

Командування Сухопутних військ Збройних сил України заявило, що інформація про виявлені під час перевірок порушення прав військовослужбовців у деяких штурмових підрозділах потребує особливої уваги.

У ЗСУ наголосили, що робота Військового омбудсмана підтверджує дієвість механізмів контролю в оборонному секторі та їхню здатність виявляти проблеми там, де вони виникають. Водночас підкреслили, що йдеться про окремі випадки, а не про системне явище, адже більшість командирів і військових дотримуються стандартів та зберігають дисципліну.

Матеріали, які передали правоохоронним органам, мають отримати правову оцінку у встановленому порядку, зазначили в повідомленні.

У командуванні додали, що захищеність військовослужбовців і відповідність служби стандартам є принциповими питаннями. Контроль, прозорість і реагування на сигнали, за їхніми словами, посилюють армію навіть у найважчі періоди.

Раніше військовий омбудсмен Ольга Решетилова заявила, що під час перевірок у низці штурмових полків виявили масові порушення прав військових. За її словами, йдеться про побиття, незаконне утримання, погрози життю та здоров’ю військовослужбовців і їхніх родин.