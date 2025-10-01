ЄС вимагає повного виведення військ РФ із Запорізької АЕС, щоб уникнути ядерної катастрофи

Європейський Союз закликав Росію негайно припинити всі військові операції навколо Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), щоб забезпечити термінове відновлення ліній електропостачання.

Про це йдеться у заяві речника зовнішньополітичної служби ЄС, оприлюдненій у середу, повідомляє "Європейська правда".

У заяві наголошується, що минулого тижня ЗАЕС вкотре втратила підключення до останнього зовнішнього джерела електропостачання. Це сталося вже вдесяте від початку повномасштабної загарбницької війни Росії проти України, і це відключення названо найдовшим та найсерйознішим.

"Ми закликаємо Росію негайно припинити всі військові операції навколо атомної станції, щоб забезпечити термінове відновлення ліній електропостачання", – йдеться у заяві.

Ситуація критична, оскільки бойові дії продовжують перешкоджати ремонту та повторному підключенню ліній електропередач. Наразі атомна електростанція залежить виключно від аварійних дизельних генераторів, які забезпечують електроенергію для охолодження шести зупинених реакторів та виконання інших ключових функцій ядерної безпеки й захищеності.

У ЄС попереджають, що тривала втрата електропостачання може зрештою поставити під загрозу роботу систем безпеки станції.

Фінальна частина заяви містить прямий заклик до окупантів: "Росія повинна негайно, безумовно і повністю вивести всі свої війська, військову техніку та інший несанкціонований персонал із ЗАЕС та всієї території України. Повернення ЗАЕС під повний контроль компетентної та законної української влади є єдиним тривалим рішенням, яке дозволить мінімізувати ризик ядерної аварії з глобальними наслідками".

