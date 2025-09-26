﻿
Атомна станція під загрозою: 22 дрони наблизилися до реакторів, було чутно стрілянину та вибухи

Спостерігачі Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомили про збиття і вибух безпілотного літального апарата приблизно за 800 метрів від периметра Південноукраїнської атомної електростанції (ПАЕС).

За даними агентства, станція передала сигнал про те, що ввечері 24 вересня та вранці 25 вересня у зоні спостереження було зафіксовано 22 безпілотники. Деякі з них наближалися до станції на відстань всього півкілометра.

Спостерігачі МАГАТЕ чули стрілянину та вибухи близько 01:00 за місцевим часом, а згодом оглянули місце падіння одного з дронів. Там був виявлений кратер розміром 4 квадратні метри і глибиною близько одного метра.

За даними ПАЕС, під час інциденту була пошкоджена регіональна лінія електропередач напругою 150 кВ, проте вона не була підключена до станції, і безпосереднього впливу на ядерну безпеку не зафіксовано.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі наголосив, що це черговий випадок, який підкреслює постійні загрози ядерній безпеці під час війни Росії проти України. «На щастя, інцидент минулої ночі не призвів до жодних пошкоджень самої станції. Наступного разу нам може не так пощастити», — заявив він.

Довідка: Південноукраїнська АЕС, розташована в Миколаївській області на лівому березі річки Південний Буг, забезпечує близько 10% загального виробництва електроенергії України. Наразі три її реактори працюють на повну потужність.

Як повідомляло раніше ForUa, від початку окупації росіянами на ЗАЕС стався десятий блекаут.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

