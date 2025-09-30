﻿
Свiт

YouTube погодився виплатити 24,5 мільйона Трампу

YouTube погодився виплатити 24,5 мільйона доларів президенту США Дональду Трампу та іншим особам, які були заблоковані платформою поширення відео після заворушень 6 січня 2021 року в Капітолії США

Згідно з документами, поданими до окружного суду США Північного округу Каліфорнії, переважна частина виплати YouTube — 22 мільйони доларів — піде Трампу, повідомляє The New York Times.

Він доручив перерахувати ці гроші до фонду Trust for the National Mall та на будівництво бального залу в Білому домі.

Решта 2,5 мільйона доларів буде розподілена між іншими позивачами у справі, включаючи письменницю Наомі Вольф та Американський консервативний союз.

Трамп подав позов проти Alphabet, материнської компанії YouTube і Google, та інших соціальних мереж після того, як платформи заблокували його акаунти в 2021 році.

Meta, материнська компанія Facebook та Instagram, у січні уклала подібну угоду з Трампом, погодившись виплатити 25 мільйонів доларів.

X, соціальна мережа, що належить Ілону Маску і раніше була відома як Twitter, у лютому погодилася виплатити близько 10 мільйонів доларів для вирішення спору щодо блокування акаунта Трампа у 2021 році.

X відновив акаунт Трампа незабаром після того, як пан Маск придбав компанію в 2022 році, а YouTube відновив його канал у 2023 році.

Нагадаємо, у ВР хочуть висунути Трампа на Нобелівську премію.

 

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАYouTubeТрамп
