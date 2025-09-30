﻿
У ВР хочуть висунути Трампа на Нобелівську премію

У Верховній Раді зареєстрували постанову, якою пропонується висунути президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. Про це йдеться на офіційному сайті українського парламенту.

Авторами постанови виступили депутати від групи Партія За майбутнє Анна Скороход, Анатолій Урбанський, Тарас Батенко та депутати від групи Відновлення України Олександр Юрченко та Анатолій Бурміч.

Сам текст постанови №14088 та додаткові документи на сайті парламенту ще не опубліковано. Її зареєстрували 29 вересня

Раніше ForUA повідомляв, що Камбоджа номінує Трампа на Нобелівську премію миру за його зусилля з укладення угоди про припинення вогню з Таїландом.

На початку липня Трампа на Нобелівську премії миру висунув прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу.

А в червні Пакистан рекомендував кандидатуру Трампа на здобуття премії миру за його “рішуче втручання” під час кризи між Індією і Пакистаном.

