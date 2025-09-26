В Європі визнали, що не зможуть самотужки завершити війну в Україні

Європа не здатна самотужки завершити війну в Україні, Сполучені Штати та НАТО повинні взяти на себе частину відповідальності. За словами верховної представниці ЄС із закордонних справ та політики безпеки Каї Каллас, особливе значення має позиція президента США Дональда Трампа. «Він обіцяв зупинити вбивства. Тож це не може бути тільки на нас», — зазначила дипломат в інтерв’ю Politico на полях Генеральної асамблеї ООН.

Ці заяви прозвучали на тлі несподіваної зміни риторики Трампа щодо війни Росії проти України. Нещодавно він заявив, що Україна «здатна битися і повернути всі свої території в первісній формі», за умови підтримки ЄС і НАТО, які «можуть робити що хочуть» з американською зброєю.

Каллас підкреслила, що НАТО неможливе без США, адже Америка є найбільшим союзником альянсу. «Тож розмова про НАТО завжди означає і розмову про роль США», — зазначила вона.

Глава європейської дипломатії також зазначила, що США мали рацію, коли наполягали на скороченні закупівель російської нафти та газу. «Ми скоротили закупівлі на 80%. Якби всі союзники зробили так само, ефект був би значно більший», — додала Каллас. Вона закликала Вашингтон використати свій вплив на Угорщину та Словаччину — найбільших імпортерів російської енергії в ЄС.

Каллас наголосила, що Москва не підходить до переговорів сумлінно. «Всі ці жести доброї волі на ділі призводять лише до ескалації. Це використовується Путіним», — сказала вона.

Водночас дипломат відзначила занепокоєння Європи через порушення повітряного простору російськими дронами та літаками, зокрема у Данії. «Путін випробовує нас, перевіряє, як далеко він може зайти», — підкреслила Каллас.

