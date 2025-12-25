Нові правила виходу на пенсію з 2026 року: до чого готуватися українцям

З початком 2026 року в Україні відбудеться черговий етап пенсійної реформи, який передбачає підвищення вимог до страхового стажу. Це рішення є частиною планового посилення умов для виходу на заслужений відпочинок, що триватиме до 2028 року.

Хто зможе вийти на пенсію у 60 років

Згідно з новими правилами, для оформлення пенсії у 60 років громадянам необхідно буде мати щонайменше 33 роки офіційного страхового стажу. Як зазначив народний депутат Михайло Цимбалюк, більшість громадян, які працювали офіційно, зазвичай мають від 33 до 35 років стажу до цього віку. Проте для тих, хто працював без офіційного оформлення або отримував заробітну плату «в конвертах», виконання цієї умови може стати складним завданням.

Умови для виходу на пенсію у 63 та 65 років

Якщо накопиченого стажу недостатньо для виходу на пенсію у 60 років, існують наступні вікові пороги:

У 63 роки пенсія призначатиметься за наявності страхового стажу від 23 років.

У 65 років право на виплати з’являється у тих, хто має мінімум 15 років стажу.

У випадку, якщо людина не має навіть 15 років офіційного стажу, вона не зможе отримувати повноцінну пенсію. Замість цього держава через Пенсійний фонд надаватиме мінімальну соціальну допомогу.

Як розраховується розмір виплат

Для обчислення суми пенсії в Україні використовується стандартна формула: П = Зп х Кз х Кс. У цій формулі враховується середня зарплата по країні за останні три роки, особистий коефіцієнт заробітку та коефіцієнт стажу.

Важливо розуміти, що стаж і розмір заробітної плати мають різний вплив на фінальну суму. Навіть значний трудовий стаж лише частково може компенсувати низьку офіційну зарплату. Таким чином, ті, хто сплачував єдиний соціальний внесок з мінімальних доходів, можуть розраховувати лише на скромні виплати, попри велику кількість відпрацьованих років.