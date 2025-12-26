У різдвяному зверненні короля Чарльза виступив український хор

Хор “Пісні для України” виступив для мільйонів людей у Великій Британії, заспівавши на завершення різдвяного звернення короля Чарльза III.

У Вестмінстерському абатстві хор виконав нове аранжування пісні “Carol of the Bells”, яка базується на “Щедрику”, створеному українським композитором Миколою Леонтовичем.

“Для нашого хору було великою честю взяти участь у різдвяній трансляції короля. Наш хор залишається потужним голосом української громади у Великій Британії, багато членів якої були змушені покинути свої домівки через війну”, — сказав Богдан Паращак, музичний директор і головний диригент хору “Пісні для України”.