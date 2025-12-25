План чи капкан: якими є параметри мирного врегулювання

У середу, 24 грудня, президент Володимир Зеленський представив проєкт угоди про закінчення війни, який останніми тижнями напрацьовували представники України, США, а також європейські союзники. Деталі – далі в матеріалі ForUA.

Володимир Зеленський заявляє, що офіційні Київ та Вашингтон станом на зараз підготували базовий документ про закінчення війни, котрий складається з 20-ти пунктів. Між тим, за словами нинішнього очільника Банкової поки що не знайдено точок компромісного дотику у територіальних питаннях, а також подальшої долі Запорізької АЕС. Окрім того, підвішеним залишається кейс ймовірного виводу ЗСУ з неокупованої росіянами частини Донецької області.

Ці спірні питання в купі з «добром» на проведення президентських виборів нинішній господар Банкової хотів би, по-перше, обговорити на зустрічі з Дональдом Трампом, а по-друге, винести чи на ратифікацію парламентом, чи на загальноукраїнський референдум.

Якщо говорити загалом, то базовий (framework – Ред.) документ про закінчення російсько-української війни містить 20 пунктів. Перший з них сформульовано наступним чином: «Суверенітет України буде перепідтверджений. Ми констатуємо, що Україна – це суверенна держава, і всі підписанти угоди своїми підписами це підтверджують». Не дипломатичною мовою, це є не більше-не менше лише банальною констатацією очевидного.

Другий «мирний» пункт говорить про те, що цей документ є повною та беззаперечною угодою про ненапад між Росією та Україною. «Для підтримки довгострокового миру буде створено механізм моніторингу для контролю за лінією зіткнення за допомогою космічного безпілотного моніторингу, забезпечення раннього повідомлення про порушення та усування конфліктів», - йдеться у проєкті мирного врегулювання.

Згідно з пунктом номер три офіційний Київ «отримає міцні гарантії безпеки». Жодних деталей тут не наводиться, але констатуємо лаконічно: «фількіну грамоту» у вигляді Будапештського меморандуму українці ще не забули, а відтак, є не те, щоб навіть сподівання, а наполегливий запит до влади не продовжувати болючі танці на граблях.

Рухаємося далі. Пункт 4. Чисельність Збройних Сил України (ЗСУ) лишатиметься на рівні 800 тисяч у мирний час. В принципі, це цілком нормальна опція, яка влаштовує офіційний Київ. П’ятий пункт говорить про те, що США, НАТО та європейські держави-підписанти нададуть Україні гарантії безпеки, які відзеркалюватимуть статтю 5 Північноатлантичного Альянсу. У підпунктах цього розділу йдеться про те, що у разі нового вторгнення Росії будуть відновлені всі глобальні санкції проти Москви. А якщо Україна вторгнеться до Росії або без провокації відкриє вогонь по її території, вона апріорі втратить гарантії безпеки.

Шостий пункт передбачає політику путінської Росії щодо ненападу на Україну та Європу на рівні свого законодавства. Тут принагідно слід зауважити, що до 2014 року між Україною та РФ де-юре діяв договір про дружбу і співробітництво з визнанням територіальної цілісності нашої держави, що втім не завадило росіянам здійснити спочатку повзуче, а зрештою й повномасштабне вторгнення.

Пункт 7: «Україна стане членом Європейського Союзу у конкретно визначений час, а також отримає короткостроковий привілейований доступ до ринку Європи». Як пояснив президент Зеленський, Київ наразі розглядає членство України в ЄС саме як гарантію безпеки. Він хоче закріпити дату вступу у 2027 чи 2028 роках. Цей пункт, зазначимо, потребує окремого і вкрай прискіпливого аналізу після його покрокового оприлюднення.

Натомість восьмий пункт гіпотетичного мирного плану містить, як зазначають його автори «міцний пакет» глобального розвитку для України, який буде визначено в окремій угоді про інвестиції та майбутнє процвітання.

Пункт 9 передбачає «реальну компенсацію за шкоду від російської агресії». В даному контексті передбачається створення кількох фондів для відновлення української економіки, відбудови зруйнованих регіонів та гуманітарних питань. Мета – залучити $ 800 мільярдів за рахунок акціонерного капіталу, грантів, боргових зобов’язань, внесків приватного сектору. Принагідно зауважимо, що 800 мільярдів доларів – це загальна оцінка втрат України від російської війни.

Десятий пункт: «Після укладення цієї угоди Україна пришвидшить процес укладення угоди про вільну торгівлю зі США». За словами президента Зеленського, Сполучені Штати також хочуть укласти угоду про вільну торгівлю з Росією, і після закінчення війни Вашингтон, вочевидь, буде йти на послідовне зняття санкцій з РФ.

«Україна підтверджує, що вона залишатиметься без’ядерною державою, згідно з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї», - наголошується в одинадцятому пункті «мирного» плану. Водночас дванадцятий його параграф фіксує наступне: «Запорізька атомна електростанція буде експлуатуватися спільно трьома країнами – Україна, США, РФ». Як розтлумачив Володимир Зеленський, Білий дім пропонує розробити спільний механізм управління ЗАЕС «33% на 33% на 33%», - тобто коли три сторони отримують дивіденди від даного підприємства. І американці при цьому є головним «менеджером». Для України це невдало і нереалістично, прокоментував Зеленський. «Як можна мати спільну комерцію з росіянами після усього?», - задався риторичним питанням очільник Банкової. Компромісна пропозиція Києва - ЗАЕС експлуатується спільним підприємством, до складу якого входять США і Україна. 50% виробленої електроенергії отримує Україна, а ще 50% - США самостійно визначає свій розподіл.

Водночас є ще багато питань, які потрібно вирішити, додав глава української держави. Це, зокрема, відновлення станції, яке потребує великих інвестицій, реанімація дамби, яка коштує близько 2 мільярдів євро і без якої ЗАЕС не може нормально працювати, демілітаризація території станції, тощо. Окреме складне питання – окупований Енергодар. Київ наполягає на виведенні російських військ з міста, але згоди щодо цього поки немає, акцентував Зеленський.

Рухаємося далі. «Мирний» тринадцятий пункт свідчить про те, що Київ та Москва зобов’язуються впроваджувати освітні програми в школах, в усьому суспільстві, що сприяють розумінню та толерантності до різних культур. Про окрему згадку російської мови чи статусу росцеркви в Україні Зеленський не вказував.

Чотирнадцятий пункт стосується територій. У ньому, серед іншого, зазначається: «В Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях лінія розташування військ на дату цієї угоди є де-факто визнаною лінією зіткнення». «Але по факту ми перебуваємо в ситуації, коли «рускіє» хочуть наш вихід із Донецької області, а американці пробують знайти шлях, щоб це був «не вихід» - тому що ми проти виходу», - пояснив президент. За його словами, ближчим часом спеціальна робоча група збереться для визначення переміщення сил, необхідних для припинення конфлікту, а також для визначення параметрів потенційних майбутніх спеціальних економічних зон. При цьому Росія має вийти із захоплених частин Дніпропетровської, Миколаївської, Сумської, Харківської областей для набрання чинності цієї угоди.

Компромісний варіант США: замість виходу українських сил з Донецької області – створення демілітаризованої або вільної економічної зони.

Президент Зеленський наполягає - якщо Україна змушена буде вивести війська на 5,10 чи 40 км від цієї зони і від Краматорська чи Слов’янська, то так має вчинити і Росія. Водночас глава держави додав, що рішення про створення вільної економічної зони на Донбасі може визначити тільки референдум. «Якщо пропозиція для України саме така, то або це (референдум, - Ред.), або війна», - підсумував глава держави. За його словами, США хочуть, щоб Україна провела плебісцит. Але тоді, додав він, це має бути референдум щодо всього документу – «щоб люди могли обрати: нам підходить таке закінчення війни або не підходить». На референдум, зауважив президент, потрібно мінімум 60 днів і на цей час необхідне «реальне припинення вогню».

Загалом, на переконання Зеленського, якщо вдасться домовитися за форматом «стоїмо там, де стоїмо» – ми можемо закінчити війну на основі цієї угоди і дотиснути питання з Запорізькою атомною станцією. Якщо ні – тоді референдум. «Це був мій останній сигнал американцям, і фактично на цьому розмова триває», - додав господар Банкової.

Пункт 15: «Після узгодження майбутніх територіальних домовленостей як Російська Федерація, так і Україна зобов’язуються не змінювати ці домовленості силою».

У шістнадцятому пункті мова йде про те, що країна-агресорка не перешкоджатиме Україні використовувати річку Дніпро та Чорне море для комерційної діяльності. Зокрема, буде укладено окрему морську угоду та угоду про доступ, яка охоплюватиме свободу судноплавства та перевезень. В рамках цієї угоди Кінбурнська коса буде демілітаризована.

Все більш ближчий до дипломатичного фіналу пункт 17 передбачає, що задля розв’язання питань військовополонених, цивільних затриманих та жертв конфлікту «буде створено гуманітарний комітет». Натомість у вісімнадцятому пункті йдеться про те, що Україна має провести вибори якомога швидше після підписання угоди. Зеленський каже про президентські вибори протягом 60-90 днів з моменту припинення вогню і змогу парламенту напрацювати законодавство для цього без скасування воєнного стану. «А коли вже буде знятий воєнний стан, тоді можна провести парламентські й місцеві вибори», - акцентував президент.

«Мобілізацію можна трансформувати чи не робити в умовах, коли є угода і вона реалізується, а, може, робити частково і частково демобілізувати людей. Але найголовніше – не втратити на якійсь термін військо, не втратити позиції. Це дуже небезпечно», - пояснив Володимир Зеленський пункт 18-й, котрий стосується війська під час перемир’я і виборів.

«Виконання цієї мирної угоди контролюватиме Рада миру під головуванням президента Трампа. Україна, Європа, НАТО, Росія, Сполучені Штати будуть частиною цього механізму. За порушення будуть передбачені санкції», - акцентується у 19-му пункті плану врегулювання.

Ну, і, фінальний, двадцятий пункт констатує: «Після того, як усі сторони погодяться з цією угодою, негайно набуде чинності повне припинення вогню». Конкретного дедлайну підписання угоди немає, але США хочуть підписати її якомога швидше, зазначив президент Зеленський.